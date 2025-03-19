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Общество 19 марта 2025 20:34

В Татарстане стартует прием документов перед сезоном охоты на пернатую дичь

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В Татарстане стартует прием документов перед сезоном охоты на пернатую дичь
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с 26 марта начнут принимать документы для выдачи разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях.

Как сообщил госкомитет РТ по биоресурсам, разрешение охотник сможет получить, предъявив соответствующее заявление, оригинал паспорта, охотничий билет, квитанцию об уплате госпошлины (650 рублей), а также квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

В госкомитете напомнили, что охотиться на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток в республике разрешено с 5 апреля по 6 мая, на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси) - 12 - 21 апреля, а на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп) – 19 - 28 апреля.

#Сезон охоты #документы #Татарстан
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