В Татарстане стартует подготовка к фестивалю «Наше время – Безнең заман»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 6 по 8 февраля в Молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе состоится VIII творческий слет работающей молодежи Республики Татарстан. Это традиционный семинар-тренинг, являющийся ключевым этапом подготовки к грядущему XIV ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», проходящему при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Слет соберет самых активных и талантливых представителей трудовых коллективов со всей республики. Прямо сейчас продолжается заявочная кампания на участие. Мероприятие за годы существования зарекомендовало себя как эффективная площадка для творческого роста, нетворкинга и формирования единой команды будущего фестиваля.

Как подчеркнул руководитель проекта Айдар Гайнутдинов, уникальность слета – в его особой атмосфере преемственности и взаимной поддержки. Здесь встречаются новички, только открывающие для себя большую сцену, и опытные участники фестивального движения, давно ставшие частью большой творческой семьи. Такой синтез позволяет начинающим артистам быстро влиться в процесс, получить ценные практические навыки от ведущих наставников республики и выйти на сцену фестиваля с уверенностью профессионалов.

Программа слета представляет собой интенсивный трехдневный практикум. После стратегического обсуждения подготовки на тематическом круглом столе участников ждет тренинг по созданию команды от бизнес-тренера Дины Арзамасцевой. Секретами сценического мастерства, мизансцены и жеста поделится заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Крым, художественный руководитель Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», режиссер-постановщик Дмитрий Платонов. Также в первый день запланирована мотивационная встреча с обладателями гран-при фестиваля прошлых лет.

Второй день будет полностью посвящен творческим лабораториям: актерскому и сценическому мастерству под руководством заслуженного артиста РТ, доцента кафедры театрального творчества факультета театра, кино и телевидения КазГИК, режиссера Азата Зарипова, заслуженного артиста РТ и Республики Крым Дмитрия Платонова, главного режиссера театра «Созвездие-Йолдызлык», члена Союза театральных деятелей РФ Александра Туманова, вокальному искусству от заслуженной артистки РТ, музыкального редактора Казанской городской филармонии, лауреата международных конкурсов и фестивалей, солистки группы «Зуляйля» Ляйсан Закировой и хореографии от педагога – хореографа студии театра танца «Дорога из города», солистки балетной труппы театра «Созвездия-Йолдызлык» Гузель Хамидуллиной.

Кульминацией образовательной программы станет итоговый мастер-класс от Лауреата Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженного деятеля искусств РТ и Республики Крым, члена Союза театральных деятелей России, почетного наставника РФ, генерального продюсера Фестиваля Дмитрия Туманова и главного режиссера театра «Созвездие-Йолдызлык», члена Союза театральных деятелей РФ Александра Туманова, которые раскроют тонкости создания по-настоящему яркого и целостного номера.

Таким образом, как отмечают организаторы, слет – это не просто обучение, а важнейшее событие, которое задает творческий вектор и высочайшую планку качества для всего предстоящего фестивального сезона, объединяя работающую молодежь Татарстана в стремлении к профессиональному творческому росту.

Для участия необходимо подать заявку до 26 января текущего года в РМОО РТ «Созвездие-Йолдызлык». Участие в образовательном мероприятии бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить у координатора проекта Елены Перуновой, контактный телефон +7(917)-897-70-79, (843) 238-00-63.