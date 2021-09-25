В Татарстане стартует региональный этап «Театрального Приволжья»

Сегодня в Татарстане открывается региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Участниками мероприятия, которое продлится до декабря 2021 года, станут детские и молодежные театральные коллективы и студии.

Участники разделены на две категории — от шести до 17 и от 18 до 30 лет, сообщают организаторы. Победители данного этапа отправятся на окружной, который состоится в январе-феврале 2022 года, и поборются за возможность представить республику в финале (март-апрель 2022 года).

Жюри конкурса определит победителей в пяти номинациях: «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший актер», «Лучшая актриса». Победители первых двух получат награду в 100–200 тыс. рублей.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте театральноеприволжье.рф.

Окружной общественный проект «Театральное Приволжье» создан по предложению полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова. Главная цель мероприятия — привлечение молодежи к театральной жизни РФ, развитие детского и молодежного театрального искусства.