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Общество 12 ноября 2024 12:30

В Татарстане стартует онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны»

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С 13 по 17 ноября на портале вдпо.рф пройдет онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны. Республика Татарстан».

Участники смогут проверить себя в знаниях правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны и добровольчества России и региона.

Любой желающий сможет принять участие в квесте до 16:00 17 ноября.

Результаты онлайн-квеста будут опубликованы на портале через три дня после завершения квеста. Победителям и призёрам пришлют электронные дипломы.

Ежегодно в сентябре начинается новый сезон Всероссийского конкурса «Знатоки истории пожарной охраны». Конкурс проводится ВДПО при поддержке МЧС России в дистанционном формате. Сезон конкурса состоит из независимых онлайн-квестов по истории пожарной охраны различных регионов России. Победители и призёры признаются знатоками истории пожарной охраны соответствующих регионов, они будут приглашены на супер-игру.

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