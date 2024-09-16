В Татарстане стартует новый сезон «Урока цифры»

С 23 сентября по 13 октября 2024-го пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», темой которого станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры РФ, Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», сообщают организаторы проекта.

«Сегодня мы видим, что генеративные модели искусственного интеллекта становятся напарниками, партнерами и ключевым ресурсом людей, а умение эффективно взаимодействовать с ними – успешной основой профессиональной деятельности. Искусственный интеллект сегодня – одно из самых актуальных направлений, именно на нем стоит фокус в развитии всех отраслей нашей страны – от промышленности до медицины. Новый «Урок цифры» по промпт-инжинирингу позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва – специалистов в области искусственного интеллекта. На «Уроке цифры» школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта», – сказала Ольга Франчук, замдиректора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Первый «Урок цифры» в этом сезоне познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания запросов, попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также ребята узнают, как взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей. Урок разработан с учетом интересов школьников разных возрастов — от первого до одиннадцатого классов. Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками Урока. Эксперты помогут учителям разобраться в методических материалах и больше узнать о применении искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.

«Урок цифры» ― ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями и организациями нашей страны уже в шестой раз. Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. В прошлом учебном году к тренажерам «Урока цифры» обратились более 21,4 млн человек.