В Татарстане стартует муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

В Татарстане 10 ноября откроется муниципальный этап республиканской и всероссийской олимпиад школьников. Он завершится 23 декабря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Олимпиада пройдет на заранее определенных базовых площадках республики по 24 предметам, а также по русскому языку и литературе для учащихся школ с родным языком обучения, родным языкам и литературе, татарскому языку и литературе, восточным языкам, геологии, истории Татарстана и татарского народа», – отметили в министерстве.

В олимпиадах по русскому и английскому языкам, математике школьники могут принять участие с четвертого класса, а по основам безопасности жизнедеятельности – с третьего класса.

После завершения муниципального этапа станут известны участники заключительного этапа республиканской и регионального этапа всероссийской олимпиад школьников.

В прошлом году в муниципальном этапе приняли участие 74 969 учащихся Татарстана, из них 27 213 школьников стали победителями и призерами. На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников прошли 414 обучающихся, в том числе 211 человек завоевали медали.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников позволяют поступить в профильный вуз без вступительных испытаний. Если победитель или призер всероссийской олимпиады выбирает непрофильное направление, то по решению вуза ему засчитывается наивысший результат за ЕГЭ по соответствующему предмету. Эта льгота сохраняется в течение четырех лет.