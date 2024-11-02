В Татарстане стартует муниципальный этап школьных олимпиад

В Татарстане 8 ноября откроется муниципальный этап республиканской и всероссийской олимпиад школьников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Олимпиада пройдет по 24 общеобразовательным предметам, а также по русскому языку и литературе для школ с нерусским языком обучения, по родным языкам и литературе, по татарскому и восточным языкам, геологии, истории Татарстана и татарского народа.

«В муниципальном этапе сразятся участники школьного этапа олимпиады 2024 – 2025 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников 2023 – 2024 учебного года», – говорится в сообщении.

Школьники могут участвовать в олимпиадах по русскому и английскому языкам, математике уже с четвертого класса, а по основам безопасности и защиты Родины — с третьего класса.

Муниципальный этап олимпиады завершится 20 декабря текущего года.