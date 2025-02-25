В Татарстане стартует курс по предпринимательству для ветеранов СВО

Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан начинает прием заявок на программу обучения предпринимательству для ветеранов СВО и членов их семей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Эксперты расскажут об открытии бизнеса с нуля. Важной темой станет организация бизнес-процессов: поиск и подбор персонала, расширение рынков сбыта продукции и использование каналов продвижения.

Обучение также охватывает процессы открытия ИП или ООО, выбора режима налогообложения, эффективной продажи товаров и услуг, создания продающих сайтов, работы с клиентами и поиска сотрудников для бизнеса, что обеспечивает комплексную подготовку будущих предпринимателей.

Напомним, что программа обучения для ветеранов СВО и их семей была запущена в 2024 году. Участниками первого потока стали 25 человек.

Обучение пройдет 15-16 марта по адресу: Казань, пр. Ямашева, 1, Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.