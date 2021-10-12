В Татарстане стартует курс для будущих бизнесвумен

Образовательную программу по созданию своего дела «Женское предпринимательство» запускает подведомственный Министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства. По завершению обучения, которое пройдет с 23 октября по 27 ноября 2021 года, участницы получат дипломы государственного образца о прохождении программы по основам предпринимательства, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

За время бесплатного обучения участницы изучат технологии поиска и оценки бизнес-идеи, основы маркетинга, систему работы с персоналом, разработают экономическую бизнес-модель, стратегию продвижения и упакуют идею в действующий проект.

Обучение у действующих экспертов и предпринимателей-женщин будет организовано в онлайн и офлайн-формате. Программа предполагает бизнес-экскурсии, бизнес-завтраки и итоговое мероприятие с защитой проектов перед экспертной комиссией.

В течение 6 недель наставницами будущих бизнес-вумен станут основательница экосадов «Дети тут» Гузель Шубина, основополжница ООО «Швейная мастерская ИРЭН» Ирина Купряхина, автор и руководитель сети семейных студий танцев и йоги «Ваня Гог» Татьяна Никонова и другие. Слушательницы курса после получения диплома о дополнительном образовании смогут начать свой бизнес под руководством наставниц — опытных предпринимательниц.

Для участия в образовательной программе следует зарегистрироваться до 15 октября на сайте: http://bizwoman16.ru/. По телефону: +7-904-670-62-81 на интересующие вопросы ответит куратор программы «Женское предпринимательство» Виктория.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Татарстан Фондом поддержки предпринимательства при поддержке Министерства экономики РТ.