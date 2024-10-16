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В Татарстане стартует конкурс видеороликов «Единство. Дружба. Мир»
В Татарстане открыт конкурс видеороликов «Единство. Дружба. Мир». Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет — студенты, в том числе иностранные, активисты, этнические сообщества и национально-культурные объединения.
Конкурс проводится Молодежной Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Минмолодежи РТ в преддверии Дня народного единства. Он направлен на популяризацию национально-культурной идентичности народов в медиасреде, выявление творческих способностей среди иностранных студентов и народов, которые проживают в Татарстане, повышение межэтнического диалога, сохранение и развитие языков.
Для участия необходимо записать видео продолжительностью не более двух минут на одну из предложенных тем: «Многообразие культур», «Поколение единства», «Творчество и единство», «Ценность единства». Победителей определят в двух номинациях — среди авторов коллективных и индивидуальных роликов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.
Созданные видеозаписи должны быть опубликованы во «ВКонтакте» с хештегом #ЕдинствоДружбаМир2024. Также необходимо заполнить форму.
Победители конкурса будут объявлены 15 ноября на пленарном заседании форума «Дружба народов — богатство Татарстана». Их отметят дипломами и ценными призами. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей.
В каждой номинации предусмотрены I, II и III места. А победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определят путем онлайн-голосования после публикации роликов в официальной группе организатора конкурса.
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