В Татарстане стартует конкурс «Школьный экопатруль»

Учащихся учебных заведений Татарстана приглашают к участию в конкурсе «Школьный экопатруль». Ученики могут снимать фото и видео несанкционированных свалок, отправлять их на портал образования edu.tatar.ru и получать за это призы.

Инициатором проведения конкурса является Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Школьникам необходимо установить мобильное приложение «Школьный экопатруль» на устройство, поддерживающее операционную систему iOS или Android. После чего пройти регистрацию в приложении с использованием логина портала образования edu.tatar.ru и направлять фото- и видеосообщения с зафиксированными свалками.

По каждому случаю инспекторы Минэкологии проводят проверку, а участники конкурса получают баллы.

Победители будут определены отдельно среди городских и сельских общеобразовательных организаций и награждены по следующим номинациям: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район/городской округ».

Победителям конкурса будут вручены дипломы и призы.

Конкурс продлится до 31 августа 2024 года. Более подробная информация о конкурсе представлена по ссылке.

Мобильное приложение «Школьный экопатруль» работает в Республике Татарстан на протяжении девяти лет. За это время от учеников в адрес экологов поступило более 46 тысяч сообщений о свалках. Только за 2022/2023 учебный год пришло7349 заявок – это почти в 2 раза больше, чем за прошлый учебный год. В прошлом году церемония награждения прошла в IT-парке им. Рамеева. Победители конкурса «Школьный экопатруль» получили велосипеды, планшеты, ноутбуки и телескопы.