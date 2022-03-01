В Татарстане стартует конкурс на выявление ошибок в названиях на татарском языке

В Татарстане начался конкурс на выявление ошибок в официальных названиях и надписях на татарском языке. Он пройдет в период с 1 марта по 1 сентября. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В прошлом году на платформе „Народного контроля“ мы проводили конкурс совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Ибрагимова на выявление ошибок в названиях и надписях на татарском языке, наименованиях, аншлагах жилых домов, информационных табличках и дорожных указателях. Победитель конкурса подал в систему 2253 уведомления, выявил такое количество ошибок. Конечно, все они были исправлены», — сказала она.

Сабурская также рассказала об измениях в условиях конкурса. Принять участие в нем теперь смогут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг РТ и прошедшие авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также подавшие уведомление в ГИС РТ «Народный контроль».