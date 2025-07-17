Конкурс в Татарстане: лучшая корпоративная программа поддержки семейных ценностей
Республиканский конкурс «Лучшая корпоративная практика (программа) работодателей по поддержке семейных ценностей» состоится в Татарстане в этом году. Конкурс проводится в рамках реализации региональной программы по стимулированию рождаемости на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 27 июня 2023 года № 756.
Основная цель конкурса – побудить работодателей в регионе создавать комфортные и социально ориентированные условия труда для сотрудников, воспитывающих детей.
Ключевые задачи инициативы включают:
- выявление успешных примеров корпоративной поддержки работников с детьми;
- содействие гармоничному совмещению трудовой и семейной жизни;
- раскрытие профессионального и личностного потенциала родителей в трудовом коллективе;
- повышение активности сотрудников в социальной и трудовой сферах;
- распространение передового опыта между организациями.
Отбор участников будет проходить с учетом численности персонала в двух номинациях и шести категориальных группах. Принять участие могут компании всех форм собственности, отраслевой принадлежности и правового статуса, вне зависимости от направления их деятельности.
Организатором конкурса выступает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
К участию приглашаются работодатели, готовые показать, как ценности семьи могут быть интегрированы в корпоративную культуру и служить примером для других.
Участие в конкурсе бесплатное. Для подачи заявки необходимо направить заявление и сопутствующие документы в Министерство труда – либо в бумажном виде по почте, либо в электронном формате на e-mail: mtsz@tatarstan.ru с пометкой «Документы на республиканский конкурс – “Лучшая корпоративная практика (программа) работодателей по поддержке семейных ценностей”». Прием заявок открыт с 16 августа по 15 октября 2025 года.
Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Министерства труда РТ.
Телефоны для справок: (843) 557-21-23, 557-21-15.