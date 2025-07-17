Конкурс в Татарстане: лучшая корпоративная программа поддержки семейных ценностей

Республиканский конкурс «Лучшая корпоративная практика (программа) работодателей по поддержке семейных ценностей» состоится в Татарстане в этом году. Конкурс проводится в рамках реализации региональной программы по стимулированию рождаемости на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 27 июня 2023 года № 756.

Основная цель конкурса – побудить работодателей в регионе создавать комфортные и социально ориентированные условия труда для сотрудников, воспитывающих детей.

Ключевые задачи инициативы включают:

выявление успешных примеров корпоративной поддержки работников с детьми;

содействие гармоничному совмещению трудовой и семейной жизни;

раскрытие профессионального и личностного потенциала родителей в трудовом коллективе;

повышение активности сотрудников в социальной и трудовой сферах;

распространение передового опыта между организациями.

Отбор участников будет проходить с учетом численности персонала в двух номинациях и шести категориальных группах. Принять участие могут компании всех форм собственности, отраслевой принадлежности и правового статуса, вне зависимости от направления их деятельности.

Организатором конкурса выступает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

К участию приглашаются работодатели, готовые показать, как ценности семьи могут быть интегрированы в корпоративную культуру и служить примером для других.

Участие в конкурсе бесплатное. Для подачи заявки необходимо направить заявление и сопутствующие документы в Министерство труда – либо в бумажном виде по почте, либо в электронном формате на e-mail: mtsz@tatarstan.ru с пометкой «Документы на республиканский конкурс – “Лучшая корпоративная практика (программа) работодателей по поддержке семейных ценностей”». Прием заявок открыт с 16 августа по 15 октября 2025 года.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Министерства труда РТ.

Телефоны для справок: (843) 557-21-23, 557-21-15.