В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» объявляет о старте конкурса «А у нас во дворе – 2026» на лучшее зимнее оформление дворовых территорий. К участию приглашаются жители Татарстана – как частных домовладений, так и многоквартирных домов.

Цель конкурса – поддержать творческую инициативу жителей, развить добрососедство, создать праздничную зимнюю атмосферу и поощрить оригинальные идеи в оформлении дворов.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографии и/или видеоролик празднично оформленного двора; подготовить краткий комментарий с описанием оформления; указать населенный пункт и район.

Конкурсные материалы необходимо разместить на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #аунасводворе2026. Страница участника должна быть открытой на период проведения конкурса. Один участник может подать одну конкурсную работу.

Прием заявок продлится с 20 по 25 января 2026 года включительно.

Голосование пройдет в два этапа на сайте «Татар-информа».

Первый этап состоится с 28 января по 1 февраля, по его итогам в финал выйдут 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Второй этап голосования пройдет с 3 по 8 февраля, на нём будут определены три победителя конкурса.

Итоги конкурса подведем 10 февраля 2026 года. Победители будут награждены денежными призами, а информация о результатах опубликована на сайте и в социальных сетях агентства «Татар-информ».