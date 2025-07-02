В Татарстане стартует конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей

Государственная инспекция РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов РТ с 14 июля по 18 ноября проведут республиканский конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей.

Мероприятие нацелено на вовлечение средств массовой информации в широкое освещение вопросов защиты прав потребителей. Основные задачи конкурса – поощрение творческой активности журналистов, внесших весомый вклад в пропаганду вопросов защиты прав потребителей, совершенствование методов и форм освещения вопросов защиты прав потребителей в СМИ, повышение уровня просвещения жителей Татарстана в вопросах защиты прав потребителей.

Конкурс проводится по следующим номинациям, в каждой из которых будет определен победитель:

– «Лучшая публикация в печатных СМИ по освещению темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан»;

– «Лучшая редакция СМИ по повышению потребительской грамотности граждан в Республике Татарстан»;

– «Лучшее интернет-издание по освещению темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан»;

– «Лучший телесюжет (или телепередача) по освещению темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан»;

– «Лучший радиосюжет (радиопередача) по освещению темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан»,

– «Творческий подход к отражению темы защиты прав потребителей в социальных сетях в Интернете»;

– «Лучшее журналистское расследование по теме защиты прав потребителей».

Участвовать в конкурсе могут редакции СМИ, отдельные авторы, юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Татарстана.

На конкурс принимаются следующие виды конкурсных работ:

– телевизионные работы (программы, специальные репортажи, циклы телесюжетов и иные телевизионные работы) продолжительностью не менее 15 секунд, представленные в формате МР4 и (или) активной ссылки для скачивания на CD- или DVD-диске и (или) флеш-карте памяти;

– радиосюжеты (программы, специальные репортажи, циклы радиосюжетов) продолжительностью не менее 15 секунд, представленные в формате МР4 и (или) активной ссылки для скачивания на CD- или DVD-диске и (или) флеш-карте памяти;

– публикации в печатных, электронных СМИ (серии публикаций, специальные выпуски) в газетах (журналах, альманахах) и иных печатных, электронных СМИ, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью автора для физических лиц, содержащие не менее 1500 знаков, представленные в оригинале, и (или) ксерокопии, и (или) в отсканированном (фото) варианте.

Конкурсные работы вместе с пакетом документов, указанных в положении о конкурсе, принимаются Госалкогольинспекцией РТ по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 94, нарочно (почтой) и (или) по электронной почте (в форматах pdf, jpeg или видеоформате) на адрес: konkurs.zpp@tatar.ru с пометкой «Конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан» в срок по 21 октября 2025 года включительно. Телефоны для справок: 8 (843) 277-94-99 и 277-94-95.

Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре-декабре 2025 года.

Подробная информация о порядке, условиях и сроках проведения конкурса размещена на портале Татарстана по защите прав потребителей, tatzpp.ru, в разделе «Конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей».