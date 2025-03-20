В Татарстане стартует кадровый проект «ЛДПР Старт: Активные. Верные. Смелые»

Фото предоставило Татарстанское РО ПП ЛДПР

В Татарстане для решения многих вопросов в плане подготовки кадров, разработки новых, креативных подходов и реализации свежих идей стартует проект ЛДПР. Этот проект предназначен для тех, кто стремится найти свое место в политике и активно участвовать в жизни региона.

Если вы готовы предлагать решения, которые будут услышаны и реализованы, присоединяйтесь к проекту «ЛДПР Старт: Активные. Верные. Смелые».

Цель проекта — привлечь инициативных граждан. Участвовать могут все желающие от 18 лет. Участники получат уникальную возможность пройти образовательный курс, получить наставников из числа опытных политиков и политтехнологов, а также поддержку для своих проектов. В рамках проекта лучшие кандидаты смогут презентовать свои кампании и получить бюджет на их реализацию. Активисты, набравшие наибольшее количество баллов, смогут воплотить свои идеи с поддержкой центрального штаба и регионов, а также стать частью команды ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Это отличный шанс для активных и целеустремленных людей внести свой вклад в развитие республики и реализовать свои идеи. В каждом уголке Татарстана есть ресурсы для значительных преобразований!» - отметил координатор Татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов.

Преимущества участия:

• Образовательный курс: Участники смогут освоить основы законотворчества, избирательного процесса и управления проектами.

• Наставничество: Получите поддержку от опытных профессионалов, которые помогут избежать ошибок на пути к успеху.

• Сообщество единомышленников: Найдите единомышленников и создайте сильную команду для реализации своих идей.

Не упустите шанс внести свой вклад в будущее Татарстана. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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