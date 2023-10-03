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В Татарстане стартует фотоконкурс «Единой России» «Лучший внук — Иң яхшы оныгым»
Отделение сторонников партии «Единая Россия» объявило о старте традиционного республиканского фотоконкурса в социальных сетях, приуроченного к Декаде пожилых людей, — «Лучший внук — Иң яхшы оныгым».
«Фотоконкурс уже имел большой отклик у татарстанцев. Сотни публикаций с рассказами о своих бабушках и дедушках наполнили социальные сети. Это еще одна из форм сказать спасибо старшему поколению за их заботу, подвиги и добрые дела. В этом году мы немного поменяли номинации, что позволит более широко раскрыть тему семейных ценностей и традиций», — рассказала член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Павлова.
Конкурс пройдет в три этапа и в трех номинациях. Первый этап — с 2 октября по 2 ноября. В этот период необходимо разместить фотографии, на которых запечатлены внуки, бабушки, дедушки и семьи, в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #лучшийвнук2023 #Иңяхшыоныгым2023 по трем темам:
— «Национально-культурные традиции моей семьи»;
— «Герои моей семьи»;
— «Семейное ремесло».
Второй этап продлится с 6 по 19 ноября — эксперты подведут итоги конкурса. Награждение победителей состоится 30 ноября.
Конкурс проводится в третий раз. Главная его задача — воспитать чувство любви и гордости за свою семью, привлечь людей пожилого возраста к активному участию в культурной и общественной жизни республики и страны.
Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность среди граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.
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