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В Татарстане с 10 июля по 5 сентября пройдет фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятия состоятся на 57 площадках в разных районах республики. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

В рамках мероприятия планируется подвести итоги реализации программы за пять лет, а также отметить активных жителей, принимавших участие в благоустройстве своих дворов. Благодарственные письма от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова вручат жителям многоквартирных домов, которые внесли вклад в развитие своих придомовых территорий.

Ожидается, что гостями фестиваля станут секретари местных отделений партии «Единая Россия», депутаты и кандидаты в муниципальные депутаты от партии, а также известные жители Татарстана. Они расскажут о влиянии программы «Наш двор» на качество жизни в муниципалитетах и о других изменениях в республике за последние пять лет.

Сразу после фестиваля добрососедства его участников ожидает концертная программа, организованная в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Параллельно с фестивалем рядом с площадками будут работать палатки партии «Единая Россия», где желающие смогут получить агитационные материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Фестиваль добрососедства «Наш двор» стартует 10 июля в Казани во дворах домов 15-17 по улице Карбышева и в Лаишево на территории Экстрим Парка. По окончании в рамках проекта «Лето в Татарстане» перед жителями Казани выступит Государственный камерный хор РТ, а в Лаишево программу представит Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек».

Программа «Наш двор», инициированная партией «Единая Россия» в 2019 году и запущенная в 2020 году по поручению Рустама Минниханова, за пять лет охватила почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. За это время было благоустроено 5 174 двора многоквартирных домов. Программа «Наш двор» не имеет аналогов в других регионах России и стала одним из крупнейших проектов по благоустройству придомовых территорий в стране.