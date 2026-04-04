В Татарстане стартует девятый сезон конкурса «Молодые дипломаты / Youth Ambassadors 9.0»

В Республике Татарстан пройдет девятый сезон конкурса «Молодые дипломаты / Youth Ambassadors 9.0» с 11 апреля по 20 мая 2026 года, сообщают организаторы. Мероприятие проводится Академией молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

«Молодые дипломаты / Youth Ambassadors 9.0 – это площадка, где молодые люди получают не просто знания, а реальные инструменты для выхода в международную среду. Здесь формируются связи и опыт, которые становятся основой дальнейшего профессионального пути в дипломатии и международном сотрудничестве», – отметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие в Татарстане, в возрасте от 18 до 35 лет, владеющие английским языком на уровне не ниже intermediate. Подать заявку можно до 8 апреля по ссылке.

По итогам заявочной кампании определят 100 молодых лидеров, заинтересованных в международных отношениях, дипломатии и общественной деятельности. В рамках обучающего этапа «Soft skills for Diplomacy» участники освоят дипломатический протокол и этикет, усилят навыки публичных выступлений и примут участие в дебатах на английском языке. В командном этапе «Teamwork Diplomacy» участники разработают стратегии развития отраслей Татарстана, встретятся с генеральными консулами иностранных государств в Казани и представят проекты международного сотрудничества.

По итогам конкурса команды представят и защитят проекты в сфере общественной дипломатии. Лучшие решения получат практическое продолжение: команда-победитель отправится на международное молодежное мероприятие за рубежом при благоприятной эпидемиологической и геополитической обстановке. Команда, занявшая второе место, пройдет стажировку в Москве с посещением Министерства иностранных дел РФ и профильных дипломатических ведомств. Команда, занявшая третье место, примет участие в международном молодежном мероприятии в России при аналогичных условиях.

Проект направлен на создание возможностей для молодежи и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».