В Татарстане стартует благотворительная акция «В Новый год с ГТО – ГТО исполняет желания»

В рамках реализации государственной программы «Спорт России» в Татарстане стартует республиканская онлайн-акция «В Новый год с ГТО – ГТО исполняет желания». Разделенное на два этапа мероприятие начинается сегодня и продлится вплоть до 12 декабря, сообщают его организаторы.

Акция нацелена на популяризацию спорта и физической культуры среди детей и молодежи, развитие волонтерского движения и укрепление новогодних традиций доброты и взаимопомощи.

На муниципальном этапе мероприятия необходимо снять видеоролик, в котором зафиксирован момент исполнения новогоднего желания и оказания конкретной благотворительной помощи.

Речь может идти о помощи по хозяйству (наколоть дрова, принести продукты, сделать покупки), волонтерской поддержке и других добрых делах. Адресатами помощи могут стать дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья.



Ролик не должен быть длиннее одной минуты, в съемках могут участвовать не более двух человек. В кадре обязательно должны присутствовать элементы с символикой ГТО, а также новогодний атрибут (елка, мишура, надпись и так далее) с соблюдением всех правил безопасности.

Видеоролик необходимо разместить на официальной открытой странице ВФСК «ГТО» своего муниципального района в социальной сети «ВКонтакте».

Десятого декабря каждый муниципалитет направит в оргкомитет конкурса по одной лучшей работе, из которых и выберут победителя. Призеры конкурса получат дипломы и памятные подарки.