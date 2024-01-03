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В Татарстане стартует акция «Всей семьей на выборы»
В Татарстане планируют сохранить традицию семейного посещения выборов. Для этого во всех городах и районах республики стартуют разноформатные мероприятия, рассказали в Центризбиркоме РТ.
Акция нацелена на сохранение в обществе традиционных ценностей и приурочена к стартовавшему в 2024-м Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.
«Татарстан отличается сильной традицией семейного посещения избирательных участков. Мама, папа, дети с бабушками и дедушками — это обычная картина голосования. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. И мы хотим поддержать эту добрую традицию. Важно, чтобы детям было интересно сходить на выборы с родителями, чтобы взрослые передавали следующим поколениям свой опыт», — заявил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
В рамках акции в Татарстане пройдут различные события в учреждениях культуры, образования, молодежной политики и образования. В том числе запланированы конкурсы, концерты и семейные фестивали.
Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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