Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане стартует акция «80 дней до Победы», приуроченная к юбилею победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества. В течение 80 дней, предшествующих 9 мая, в городах и районах Татарстана будут проходить мероприятия, направленные на сохранение памяти о героизме советских солдат и исторической правды о войне.

«Воспитывать молодежь в духе патриотизма, прививать любовь к Родине – одно из приоритетных направлений деятельности нашего Министерства. Подрастающее поколение должно знать свою историю, помнить подвиги предков», – отметил министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Уже сегодня на базе центра «Патриот» стартует Республиканская военно-спортивная игра «Победа-2025». В финале игры, которая проводится уже 12 лет, принимают участие 15 команд из разных уголков республики – это более 200 юношей и девушек, прошедших отборочные этапы. Всего же в них участвовало свыше 12 тыс. подростков. Участникам предстоит продемонстрировать знания истории, военной подготовки, а также навыки оказания первой помощи, сборки-разборки автомата и преодоления полосы препятствий.

В казанском парке Победы стартует акция «Студенческий огонь памяти». В течение двух месяцев студенты разных вузов будут передавать огонь, участвовать в памятных мероприятиях, встречаться с ветеранами и реализовывать проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Завершится акция объединением всех огней в Парке Победы, символизируя связь поколений.

Также сегодня откроется городской волонтерский корпус, посвященный 80-летию Победы. Вечером в театре «Созвездие – Йолдызлык» пройдет премьера спектакля «Варшавская мелодия».

Во всех муниципалитетах Татарстана будут проводиться Дни единых действий. Среди них акции «Урок памяти», «Стена памяти», запись видеороликов «Минувших лет живая память», возложение цветов и многие другие мероприятия. В социальных сетях все тематические посты выкладываются с хештегами #Победа80 и #Победа80РТ.