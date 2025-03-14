В Татарстане стартовало предварительное голосование «Единой России» на выборы-2025

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Стартовало предварительное голосование (ПГ) «Единой России» по отбору кандидатов от партии для участия в осенних выборах. В качестве претендентов уже зарегистрировались более 100 человек из 12 районов Татарстана и Казани. Прием заявок продолжается и продлится до 24 апреля. В Единый день голосования-2025 жители региона выберут Раиса республики и более 7,5 тысяч депутатов в представительные органы местного самоуправления.

ПГ позволяет сделать процесс отбора претендентов более открытым. Это гарантия, что представлять партию будут люди, имеющие наибольшую поддержку общества, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели», – сказал он.

По словам руководителя регионального исполкома Татарстанского реготделения «Единой России» Марата Самигуллина, предварительное голосование показывает прозрачность партийной работы.

«Этот механизм дает возможность получить обратную связь от избирателей — тем самым проверить, насколько соответствуют кандидаты запросам жителям нашей республики. Выдвинуться может любой желающий, который обладает избирательным правом. Делается это путем самовыдвижения. Мы надеемся, что татарстанцы примут активное участие в предварительном голосовании», – сказал Марат Самигуллин.

ПГ «Единой России» представляет собой отличный инструмент для выражения мнения избирателей по поводу выдвижения кандидатов на различные выборные должности, уверен политолог, преподаватель КФУ Виктор Сидоров.

«Как говорится, в демократии не бывает лишних механизмов политического участия, поэтому предварительное голосование – это преимущество не только для партии, но и для всей страны. Кроме того, в нем могут участвовать граждане с активной жизненной позицией. На некоторых уровнях кандидатом может стать не член партии. Это еще одна дополнительная возможность заявить о себе, начать политическую карьеру. Такие механизмы можно только приветствовать», – подчеркнул эксперт.

Добавим, в Татарстане предварительное голосование пройдет в электронной форме на платформе PG.ER.RU по первой и четвертой модели – ЭПГ-1 и ЭПГ-4. Так, голосование по ЭПГ-1 будет проводиться с 19 по 25 мая в городах, где проживают более 50 тысяч избирателей. Жители остальных муниципальных образований смогут отдать свой голос с 13 по 15 мая.

Избирателям нужно пройти процедуру верификации через «Госуслуги» – такой формат исключает возможность фальсификаций. В Татарстане в предварительном голосовании примут участие все 43 муниципальных района и два городских округа республики.