В Татарстане стартовало празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Сегодня в Болгаре отрылся Всероссийский мусульманский форум — первое мероприятие года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Таким образом, в Татарстане началось празднование этого важнейшего события в истории татар.

Форум объединил российских мусульман из Москвы, Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и других регионов, включая, разумеется, и Татарстан.

Мероприятие будет продолжаться четыре дня. Среди приехавших на форум делегатов — эксперты, ученые, популярные проповедники. Будут организованы научно-познавательные лекции, вагазы, презентации и мастер-классы. В программу также включены квесты, тренинги и спортивные состязания.

Наиболее примечательным днем форума станет среда, 5 января. В Болгаре выступит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который расскажет о мероприятиях юбилейного года. Его заместитель — профессор, доктор политологии, ректор РИИ и КИУ, председатель Всероссийского совета по исламскому образованию Рафик хазрат Мухаметшин прочитает лекцию об истории ислама в России, в том числе о причинах и значении событий 922 года в Волжской Булгарии.

Как отмечает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ, событие также станет премьерной площадкой. Здесь впервые покажут расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан» и историко-приключенческий полнометражный анимационный фильм «Билал», переведенный на татарский язык студией телеканала «Хузур ТВ».

Кроме того, на форуме в первый раз представят национальный проект «Туганбатыр», воссоздающий образ татарского батыра. Его реализует Национально-туристический комплекс «Туган авыл» совместно с Духовным управлением мусульман РТ. Мероприятие продлится до субботы, 8 января.