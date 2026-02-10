В Татарстане стартовало обучение финансовой грамотности для семей участников СВО

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане дали старт новому образовательному проекту «Финансовая опора для семей Героев», рассчитанный на семьи участников специальной военной операции. Первая лекция прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» в республике, сообщается на сайте партии.

Курс предназначен для тех, кто впервые получил значительные выплаты от государства. Его цель – помочь не растерять средства, а превратить их в надежный финансовый фундамент для семьи. В рамках занятий слушатели учатся планировать бюджет, защищаться от мошенников, сохранять и приумножать средства.

На первой встрече присутствовали партнеры Штаба по федеральному проекту «Единые»: Союз ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества и Союз офицерских жен. Среди слушателей также были выпускники федерального проекта «СВОй бизнес», который стартовал в прошлом году на площадке Штаба.

«Наша задача – не только оказывать поддержку, но и давать знания, которые помогут семьям уверенно строить новую жизнь, грамотно распоряжаясь помощью государства», – подчеркнул руководитель Штаба Камиль Садриев.

Примером того, как партийные проекты меняют жизни, стала история Ольги Гатиной из Казани. Своим опытом она поделилась с новыми слушателями проекта, многие из которых пришли на такую встречу впервые. Будучи сестрой участника СВО, Ольга смогла открыть собственное дело в сфере ландшафтного дизайна именно благодаря проекту «СВОй бизнес».

«Много лет я работала в найме, а сейчас стала самостоятельным и востребованным специалистом. Обучение в проекте помогло мне структурировать услуги, выстроить ценообразование и развивать бизнес эффективнее», – поделилась она.

Сейчас Ольга вновь обучается, чтобы грамотно управлять личными финансами и развивать свое дело.

Онлайн-приветствие участникам направила заместитель Председателя Госдумы, председатель комиссии президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова. Она отметила, что партия ведет системную работу по поддержке героев и их семей и новый проект является ее практическим продолжением.

«Сегодня мы аккумулируем весь этот опыт и запускаем новый, сугубо практический образовательный проект», – отметила парламентарий.

Также перед аудиторией выступили инициатор проекта, председатель попечительских советов фондов «Защитники Отечества» и «Жены Героев. Алтайский край» Артем Шамков и лектор проекта, преподаватель МГИМО Евгений Лашков, которые подробно рассказали о программе курса и его практической пользе.

Проект реализуется при поддержке партийного проекта «Предпринимательство», фонда «Защитники Отечества», «Опоры России» и ветеранских организаций. Он стал частью комплексной работы «Единой России» по обеспечению долгосрочной стабильности и благополучия семей защитников Отечества.