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Происшествия 9 октября 2026 11:23

В Татарстане стартовало дело девушки, насмерть переехавшей человека гидроциклом

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В Зеленодольском городском суде Республики Татарстан сегодня стартовало дело Екатерины Кириллушкиной. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека.

В июле этого года 22-летняя Екатерина Кириллушкина, катаясь на гидроцикле по Волге, сбила троих мужчин на сапборде. Один из сбитых погиб. Это был 35-летний солист Государственного оркестра Татарстана Виктор Севостьянов.

По ходатайству государственного обвинителя СМИ удалили из зала на время оглашения обвинения. При этом дело закрывать не стали, оно остается открытым. В своей просьбе обвинитель сослался на врачебную тайну, содержащуюся в обвинении.

#суд #утонул в реке
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