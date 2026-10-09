В Татарстане стартовало дело девушки, насмерть переехавшей человека гидроциклом

В Зеленодольском городском суде Республики Татарстан сегодня стартовало дело Екатерины Кириллушкиной. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека.

В июле этого года 22-летняя Екатерина Кириллушкина, катаясь на гидроцикле по Волге, сбила троих мужчин на сапборде. Один из сбитых погиб. Это был 35-летний солист Государственного оркестра Татарстана Виктор Севостьянов.

По ходатайству государственного обвинителя СМИ удалили из зала на время оглашения обвинения. При этом дело закрывать не стали, оно остается открытым. В своей просьбе обвинитель сослался на врачебную тайну, содержащуюся в обвинении.