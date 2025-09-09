В Татарстане стартовали выборы в первичные отделения «Совета первых». Они пройдут до 20 сентября во всех школах, колледжах и вузах республики. После этого в течение сентября и октября состоятся следующие два этапа: выборы на местном и региональном уровне, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанского отделения «Движения первых».

«Участие в «Совете первых» – это возможность раскрыться и получить полезные навыки, которые обязательно пригодятся в будущем. Например, в этом году мы помогали с проведением Казанского глобального молодежного саммита. А сейчас работаем над созданием методических рекомендаций для старшеклассников-настаников, которые ребята смогут использовать в первичных отделениях для работы с младшеклассниками. В совете объединяются неравнодушные, искренние и инициативные ребята. С ними действительно интересно пробовать новое, реализовывать значимые дела и просто общаться», – прокомментировала для агентства стартовавшие выборы председатель «Совета первых» Республики Татарстан Лика Молдованова.

Кроме того, до 20 сентября проводится «Марафон первых», где участники могут познакомиться с движением, принять участие в региональных проектах, а также реализовать коллективно творческие дела внутри своей команды.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.