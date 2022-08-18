В Татарстане стартовали выборы нового состава Молодежного Правительства

Стартовало онлайн-голосование по формированию Молодежного Правительства Республики Татарстан. Отдать голос за одного из 179 кандидатов можно на сайте, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ. Голосование продлится до 30 августа.

Желающему проголосовать необходимо указать адрес своей электронной почты в специальном окне и поставить галочку рядом с выбранным кандидатом.

Новый состав Молодежного Правительства РТ займется проектной работой совместно с профильным ведомством, информационной работой с молодежью, общественным аудитом, в том числе проводить встречи с татарстанскими министрами.

Каждый из кандидатов выбрал ведомство, в котором хотел бы работать, и поделился своими предложениями по совершенствованию работы в нем

Напомним, с 27 июня стартовала заявочная кампания для нового состава Молодежного Правительства Татарстана. Заявку могли подать руководители и члены молодежных организаций/сообществ (от 20 до 35 лет, начиная с 3 курса бакалавриата) и молодежь – самовыдвиженцы, заинтересованные в деятельности на общественных началах в выбранной отрасли, представляющие различные сообщества (от 20 до 35 лет).