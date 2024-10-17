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В Татарстане подростки выбрали лидера детского самоуправления
Подростки Татарстана выбрали своего нового детского лидера региона. Напомним, 15 октября завершилось голосование за председателя регионального Совета Первых. Новым детским лидером стала ученица гимназии № 5 Лика Молдаванова из Альметьевска.
Теперь Лике предстоит собрать новую команду регионального Совета и продолжить работу по более чем 10 направлениям Движения Первых. Все желающие стать лидером одного из направлений могут прислать свою анкету до 16:00 23 октября.
Уточняется, что кандидатам лучше иметь опыт работы в местном или школьном Совете Первых (либо в другой детской общественной организации), а также уметь создавать и реализовывать проекты и события.
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