В Татарстане стартовали военные сборы для старшеклассников

Сегодня в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» стартовали пятидневные сборы по основам военной службы «Авангард» для школьников 10-х классов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Школьников будут обучать тактической, огневой и строевой подготовке. Их обучат необходимым медицинским навыкам и защите от оружия массового поражения. Через несколько дней у них пройдут стрельбы из автомата Калашникова.

Занятия у 10-классников будут проходить по нескольким предметам в соответствии с образовательной программой. Она разработана с учетом требований к освоению базового курса основ безопасности жизнедеятельности, обеспечивающих знание основ военной службы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Школьники узнают о законах, работающих на оборону государства, о воинской обязанности граждан, а также о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время призыва и о прохождении военной службы. На сборах юношам предстоит узнать об уставных отношениях и быте военнослужащих.

По завершении учебных сборов всех участников наградят сертификатами.