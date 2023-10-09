Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартовали военные сборы для старшеклассников
Сегодня в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» стартовали пятидневные сборы по основам военной службы «Авангард» для школьников 10-х классов.
Школьников будут обучать тактической, огневой и строевой подготовке. Их обучат необходимым медицинским навыкам и защите от оружия массового поражения. Через несколько дней у них пройдут стрельбы из автомата Калашникова.
Занятия у 10-классников будут проходить по нескольким предметам в соответствии с образовательной программой. Она разработана с учетом требований к освоению базового курса основ безопасности жизнедеятельности, обеспечивающих знание основ военной службы.
Школьники узнают о законах, работающих на оборону государства, о воинской обязанности граждан, а также о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время призыва и о прохождении военной службы. На сборах юношам предстоит узнать об уставных отношениях и быте военнослужащих.
По завершении учебных сборов всех участников наградят сертификатами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»