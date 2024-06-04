В Татарстане стартовали соревнования по выживанию в экстремальных условиях для детей

В детском оздоровительном комплексе «Байтик» в Высокогорском районе РТ стартовали 21-е республиканские соревнования «Школа безопасности». Семь сильнейших школьных команд со всей республики продемонстрируют свои навыки по выживанию в экстремальных ситуациях, изученные ранее на уроках ОБЖ.

Кроме того, «школьный спецназ» выявит сильнейшего в полосе препятствий, маршруте выживания, поисково-спасательных работах в природной среде, кроссе, комплексно-силовых упражнениях, а также в целом наборе конкурсов. На заключительном этапе пройдет комбинированная пожарная эстафета.

«Сегодня мы 21-й раз открываем республиканские соревнования учащихся “Школа безопасности„. Эти состязания, проводимые под эгидой МЧС России и Министерства просвещения России, имеют целями закрепление знаний, полученных учащимися на уроках ОБЖ, привития им навыков действий в экстремальных ситуациях, выживания в природной среде. Но самое главное – они способствуют патриотическому воспитанию, укреплению силы воли, готовности прийти на помощь пострадавшему и стать в будущем достойными защитниками нашего Отечества», –обратился к участникам врио замминистра по делам ГО и ЧС РТ Павел Родионов.

Лучшие команды республики приехали с набором обязательного группового и личного снаряжения, необходимого для размещения в полевых условиях. Обязательно наличие единой формы одежды, флага, эмблемы и других знаков отличия.

Завершить свой сложный силовой и творческий марафон школьники смогут в ближайшую пятницу, когда состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.