Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартовали съемки нового татарского сериала
В Татарстане снимут сериал на татарском языке по повести народного писателя Мухаммета Магдеева — «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит, песня остается»). Сегодня в Тюлячинском районе снималась одна из самых массовых сцен, пишет ТНВ.
Действие многосерийной картины происходит в татарской деревне на рубеже 30-40х годов 20 века. По сюжету местный житель села ушел на фронт, откуда вернулся без ноги и глаза. От полученных травм вскоре скончался.
«Это сериал про наших дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек. Про то, как они женились, детей растили, как войну выиграли. По сути, это сериал про татарский быт», - поделился режиссер проекта Александр Далматов.
Интересно, что на съемочной площадке побывала и дочь автора экранизируемого произведения Гаухар Хасанова. Она положительно оценила проект и пожелала съемочной группе удачи в его реализации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»