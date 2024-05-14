В Татарстане стартовали съемки нового татарского сериала

В Татарстане снимут сериал на татарском языке по повести народного писателя Мухаммета Магдеева — «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит, песня остается»). Сегодня в Тюлячинском районе снималась одна из самых массовых сцен, пишет ТНВ.

Действие многосерийной картины происходит в татарской деревне на рубеже 30-40х годов 20 века. По сюжету местный житель села ушел на фронт, откуда вернулся без ноги и глаза. От полученных травм вскоре скончался.

«Это сериал про наших дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек. Про то, как они женились, детей растили, как войну выиграли. По сути, это сериал про татарский быт», - поделился режиссер проекта Александр Далматов.

Интересно, что на съемочной площадке побывала и дочь автора экранизируемого произведения Гаухар Хасанова. Она положительно оценила проект и пожелала съемочной группе удачи в его реализации.