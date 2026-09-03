В Татарстане стартовали семинары по квотированию рабочих мест для ветеранов СВО

С 1 сентября в Татарстане вступил в силу закон, обязывающий 875 работодателей региона с численностью сотрудников более 200 человек резервировать 1% рабочих мест для участников СВО. В связи с этим проводятся обучающие семинары. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра «Работа России» РТ.

«Новые правила квотирования распространяются на все компании, филиалы и представительства, расположенные в Татарстане. Квота рассчитывается от среднесписочной численности работников за предыдущий квартал. Теперь работодателям нужно подавать в кадровый центр пакет документов и ежемесячно отчитываться о выполнении квот. Если участник СВО – инвалид, то при его трудоустройстве одновременно учитываются требования законодательства о квотах для инвалидов», – рассказали в пресс-службе.

Кадровый центр организовал серию обучающих семинаров для предприятий. В Нижнекамске такие встречи прошли для 15 крупных организаций. Также ведется активная работа с самими ветеранами. На начало сентября в кадровый центр обратился 331 участник СВО, 257 из них трудоустроены. Для знакомства ветеранов с работодателями проводятся дни карьерных встреч, организовано переобучение по национальному проекту «Кадры».

Директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин подчеркнул, что перед учреждением стоит масштабная координационная задача.

«Мы выстраиваем системную работу на двух уровнях – с предприятиями по выполнению новых нормативов и с ветеранами, которые нуждаются в профессиональной ориентации. Достигнутый показатель в 78% трудоустройства от числа обратившихся свидетельствует о том, что наши инструменты и каналы взаимодействия работают эффективно», – сказал он.