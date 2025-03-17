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Происшествия 17 марта 2025 11:44

В Татарстане стартовали рейды по профилактике ДТП с участием детей

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В Татарстане стартовали рейды по профилактике ДТП с участием детей

С 17 по 30 марта автоинспекторы Татарстана проводят рейды «Весенние каникулы», главная задача которых — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы уделяют особое внимание предотвращению нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, повышенное внимание уделяется безопасности несовершеннолетних пешеходов.

Вместе с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» и активистами движения ЮИД проводятся разъяснительные беседы, акции и конкурсы, направленные на предотвращение дорожных происшествий с участием детей.

Автоинспекторы обращаются к родителям: в период школьных каникул крайне важно следить за безопасностью детей на дороге. Напоминайте своим детям правила дорожного движения и демонстрируйте правильное поведение на личном примере. Не забывайте постоянно контролировать местонахождение вашего ребенка.

#госавтоинспекция
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