В Татарстане стартовали Дни избирателя

В Татарстане начали проводить Дни избирателя. Первое мероприятие решили провести в Чистопольском районе РТ. Рабочая группа Аппарата Центризбикома Татарстана во главе с Председателем ЦИК Андреем Кондратьевым посетила избирательные участки N2734 и 2740 в Чистополе. Все помещения оборудовали по стандартам программы «Доступная среда». На участках для голосования создали необходимые условия для комфортного голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Также Кондратьев встретился с членами участковых избирательных комиссий — участников проекта «ИнформУИК».

«Я от чистого сердца говорю вам огромное человеческое спасибо за вашу работу! Нашу деятельность по информированию жителей Татарстана о грядущих выборах Президента России мы поставили на системные рельсы. В республике живут замечательные люди! 76% граждан открыли свои двери для членов УИК, они с интересом, доброжелательно общаются с обходчиками», — отметил Председатель ЦИК РТ.

Отметим, что в Молодежном Центре Чистополя провели встречу с гражданским активом избирательной системы РТ. Перед молодыми избирателями, которые голосуют первый раз в жизни, выступили председатель Экспертного совета при Центризбиркоме Татарстана Роман Беляков, члены ЦИК РТ и представители региональных отделений политических партий. Эксперты рассказали, как проходит подготовка к выборам главы государства, а также ответили на вопросы молодых людей.

Добавим, что в ближайшее время Дни избирателя состоятся в Лаишевском и Пестречинском муниципальных районах.