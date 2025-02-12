В Татарстане стартовала заявочная кампания проекта «80 добрых дел к Победе»

На образовательной платформе «Сферум» по инициативе участников Форума классных руководителей запустили проект «80 добрых дел к Победе».

Ученикам, их классным руководителям и родителям предстоит совершить как можно больше благородных поступков по разным трекам, в числе которых «Историческая память», «Патриотическое воспитание молодежи», «Сохранение исторических памятников и мемориалов».

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку и зарегистрировать команду. Продлится конкурс до 30 апреля. Итоги подведут в период с 1 по 8 мая.

«Миссия проекта – дать возможность участникам не только узнать больше о героическом прошлом нашей страны, но и внести личный вклад в сохранение памяти о великой Победе», – отмечают организаторы.