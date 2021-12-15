В Татарстане стартовала заявочная кампания проекта «Кадровый резерв»

Дан старт ежегодному проекту «Кадровый резерв». Заявки будут приниматься до 30 января 2022 года. В этом году проект запускается в обновленном формате — «Кадровый резерв. Команда Республики», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Команда республики — это команда молодых лидеров, готовых воплощать новые идеи и работать вместе с командой министерства. В этом году участников „Кадрового резерва“ поддержат общественные организации, участники смогут стать частью (а может быть и руководителями) республиканских проектов совместно, например, с командой „Урама“», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

В отличие от «Кадрового резерва» прошлых лет участники будут развивать не только гибкие навыки — soft skills, но и профессиональные — hard skills для работы в молодежной среде в качестве проектных менеджеров. Программа будет выстроена таким образом, что для каждого участника будет выстроен индивидуальный план развития в соответствии с недостающими навыками и компетенциями, а финалисты получат возможность пройти стажировку в республиканских проектах и организациях по выбранному направлению.

Для участия в программе приглашают представителей молодежи, проживающих на территории Республики Татарстан, в возрасте от 16 до 35 лет. Кандидаты пройдут три отборочных этапа: подача заявки на сайте, тестирование в дистанционном формате и собеседование в очном формате. Отбор позволяет определить мотивацию, наличие опыта, личные достижения, лидерский потенциал, общий кругозор и деловые качества претендентов.