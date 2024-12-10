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В Татарстане стартовала заявочная кампания на участие в проекте «Атмосфера-2025»
ЦИК Татарстана и республиканский «Институт молодежи» приглашают желающих принять участие в новом сезоне молодежной образовательной программы «Атмосфера». Заявочная кампания уже открыта.
«Атмосфера-2025» — это мастер-классы, семинары и тренинги, посвященные основам избирательного права, возможность присоединиться к движению Клубов молодых избирателей Татарстана и стать автором проекта, направленного на вовлечение молодежи в избирательный процесс.
Участниками молодежной образовательной программы «Атмосфера» могут стать студенты вузов РТ в возрасте от 18 до 25 лет. Анкету участника можно скачать по ссылке.
Заявки принимаются до 10 января 2025 года. Победители и призеры проекта войдут в состав Молодежного совета при ЦИК Татарстана, станут общественными помощниками избирательной системы республики и волонтерами на выборах.
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