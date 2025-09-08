В Татарстане стартовала заявочная кампания конкурса «Вверх!» для молодежи

Фото предоставлено организаторами конкурса

В Татарстане стартовала заявочная кампания республиканского конкурса «Вверх!».

Проект реализуется при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организатором конкурса выступает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ».

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова мы видим, как конкурс с каждым годом усиливается и открывает дорогу в государственные структуры самым мотивированным и талантливым молодым людям. Конкурс "Вверх!" не ограничивается финалом и прохождением стажировок», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Его главное значение – в том, что он дает молодежи реальные инструменты и опыт, а республике – подготовленные кадры для государственной службы. Для участников это шанс не только попробовать свои силы, но и заявить о себе в профессиональном сообществе», – добавил он.

Конкурс «Вверх!» впервые прошел в 2009 году и с тех пор стал начальным этапом старта для молодежи Татарстана в сферу государственной службы. Его главная цель – формирование кадрового резерва и подготовка молодых специалистов к работе в органах власти. Конкурс объединяет образовательную программу, систему конкурсных испытаний и последующие стажировки, что делает его уникальным форматом в нашей стране.

За годы проведения «Вверх!» в конкурсе приняли участие тысячи жителей Республики Татарстан. Победители проходили стажировки в ключевых министерствах республики, а многие из них затем продолжили работу в органах власти, молодежных правительствах и общественных организациях. Так, по итогам первых лет проекта лучшие финалисты вошли в состав Молодежного правительства Республики Татарстан при Кабинете министров РТ.

Фото предоставлено организаторами конкурса

Программа конкурса включает четыре последовательных этапа:

Заочный этап (до 30 сентября) – подача заявки на сайте rezervrt.ru/vverx;

Развивающая программа (10–11 октября) – интенсив с лекциями, тренингами и встречами с экспертами;

Конкурсные процедуры (7–28 октября) – серия конкурсных испытаний, включающая групповое собеседование, тестирование, решение отраслевых кейсов, написание эссе, деловую переписку, анализ данных и индивидуальное собеседование;

Стажировки (12 ноября – 5 декабря) – практика в десяти органах исполнительной власти республики: от Минмолодежи, Минэкономики до «Татмедиа» и Минспорта.

Участниками конкурса могут стать граждане России от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории Татарстана и не имеющие двойного гражданства.

Каждый год проект собирает сотни заявок от молодых жителей республики.

За годы проведения «Вверх!» многие выпускники сделали успешные шаги в профессиональной сфере. Так, например, Ульяна Дрёмина сегодня работает в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, а Камила Куликова – в Управлении образования Исполнительного комитета г. Казани. Эти истории показывают, что «Вверх!» становится не просто конкурсом, а стартовой площадкой для карьерного роста.

С 2022 года конкурс использует собственно разработанный инструмент – медиаплатформу «Вверх!», разработанную при поддержке Росмолодежи. Это онлайн-площадка, которая работает круглый год и помогает популяризировать государственную службу среди молодежи.

Экспертную поддержку в создании материалов оказывают специалисты Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ, а также представители министерств Татарстана. Благодаря этому участники получают достоверную и актуальную информацию.