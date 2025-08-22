В Татарстане стартовала заявочная кампания конкурса театральных постановок «ПрофилАрт»

В Татарстане открыта регистрация на Республиканский конкурс театральных постановок «ПрофилАрт». В конкурсе могут участвовать творческие коллективы со всей республики, исполняющие постановки по заданному сценарию на социально значимые темы.

Главным призом станет выступление на большой сцене Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева и 20 тыс. рублей на профессиональное развитие коллектива.

«Мы уверены, что творчество – это лучший способ донести важные идеи. Наш проект сочетает в себе социальную значимость и искусство, чтобы вдохновлять и просвещать. Наш проект доступен для всех – от самых маленьких, местных коллективов до крупных профессионалов. Нам важно, чтобы были созданы условия для творческой реализации и пространство для поднятия серьезных тем», – отметила исполнительный директор конкурса Нургуль Сансызбаева.

«В прошлом году проект только запустился, но был очень востребован среди молодежи. Мы с командой вкладываем в фестиваль всю душу, чтобы отвечать запросу наших участников», – добавила она.

Подать заявку можно до 20 сентября на сайте: https://atmrt.ru/profeelart. Участвовать могут театральные коллективы в возрасте от 14 до 35 лет: профессиональные, молодежные, студенческие и школьные.

Конкурс проходит в несколько этапов:

Подача заявки и выбор сценария (до 20 сентября);

Дистанционная подготовка и репетиции;

Запись постановки на видео и отправка организаторам (до 20 октября);

Оценка экспертного жюри и приглашение победителей на выступление (25 ноября).

Проект реализуется Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ» совместно с Министерством по делам молодежи РТ при поддержке Росмолодежь.Гранты и Президентского фонда культурных инициатив и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».