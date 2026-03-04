В Татарстане стартовала заявочная кампания фестиваля «Студенческая весна – 2026»

Со 2 марта открыт приём заявок на участие в республиканском фестивале «Студенческая весна Татарстана». Конкурсные испытания для студентов вузов и ссузов пройдут в Казани с 4 по 15 апреля. Гала-концерт для учащихся высших учебных заведений состоится 18 мая, для учреждений среднего профобразования — 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодёжи РТ.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что фестиваль много лет объединяет молодых артистов, режиссёров, танцоров, вокалистов и медиатворцов, оставаясь главной площадкой для самовыражения студентов. Ежегодно в нём участвуют более четырёх тысяч человек из 20 вузов и 50 ссузов республики. В прошлом году сборная Татарстана завоевала Гран-при всероссийской «Студвесны». Министр выразил уверенность, что и в этом сезоне ребята покажут достойные номера, тем более что фестиваль приурочен к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести.

Конкурсная программа включает девять направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт. Традиционно самым масштабным становится направление «Общая программа вуза» — в нём участвуют более пяти тысяч студентов и свыше 12 тысяч зрителей.

Для учащихся ссузов в 30-й раз пройдёт фестиваль «Весенняя капель», который объединит более 2,5 тысячи участников.

Президент региональной «Лиги студентов Татарстана» Шамиль Якупов отметил, что «Студенческая весна» — это не просто фестиваль, а движение молодых, смелых и талантливых. Здесь формируется новое поколение артистов и лидеров креативных индустрий. Лучшие участники республиканского этапа представят Татарстан на всероссийском уровне.

Фестиваль реализуется в рамках программы поддержки студенческого творчества «Российская студенческая весна». Организаторами выступают Министерство по делам молодёжи РТ, «Лига студентов Татарстана», Комитет по делам детей и молодёжи Казани и молодёжный центр имени Гайдара.