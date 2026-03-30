В Татарстане стартовала весенняя смена «Семейный Татарстан» для школьников

«Семейный Татарстан» – весенняя смена под таким названием открылась на базе лагеря в Татарстане. Ее участниками стали около сотни учащихся 8–9 классов. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе ЗАГСа Кабмина РТ.

«Для участников весенней смены пройдут мастер-классы, интерактивные игры и лекции на тему сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Ребята посетят Управление ЗАГС Нижнекамского района, послушают лекции юристов о значимости регистрации браков, правах и обязанностях супругов, семейном праве», – рассказали в пресс-службе.

Весеннюю юридическую смену «Семейный Татарстан» проводят Управление Минюста РФ по РТ, Казанский институт Всероссийского государственного университета юстиции и Управление ЗАГСа Кабмина РТ. Проект поможет школьникам понять роль семьи в обществе и научиться защищать свои права.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, подобные инициативы способствуют формированию у подростков уважения к семейным традициям и готовят их к ответственному взрослению.

В ходе весенней смены будет подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГС Кабмина РТ и Всероссийским государственным университетом юстиции, направленное на развитие и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников ЗАГСа, а также привлечение молодого поколения на работу в сферу записи актов гражданского состояния.