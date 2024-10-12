В Татарстане стартовала сессия по развитию молодых управленцев

В Татарстане стартовала проектная сессия, нацеленная на развитие молодых управленцев. Ее участниками стали госслужащие в возрасте до 35 лет, сообщили в Минмолодежи РТ.

Участникам расскажут о смыслах, ценностях и лидерстве на государственной службе. Их ожидают образовательная программа «Личный трек развития», мотивирующие встречи с топ-руководителями РТ, неформальные коммуникации и формирование сообщества.

Работа проводится в рамках национального проекта «Образование». Проектная сессия организована Министерством по делам молодежи РТ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«В этом году Министерство по делам молодежи РТ благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и АНО „Россия — страна возможностей“ проводит содержательные сессии для самых разных категорий молодежи „Люби. Созидай. Вдохновляй“. В таком формате встреча с молодыми госслужащими впервые. Мы пригласили высококвалифицированных экспертов и специалистов, чтобы вы совершенствовали себя, а в дальнейшем — и наш Татарстан», — подчеркнул в приветствии глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

В первый день молодые управленцы присоединились к пленарной сессии с участием экспертов из различных организаций. Гостем мероприятия стала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, через 5-10 лет участники мероприятия станут теми, от кого будет зависеть решение ключевых задач. Поэтому уже сейчас важно создать площадку, на которой они могли бы общаться, обмениваться опытом, мотивировать и обучать друг друга. Это позитивно скажется на работе ведомств.

Присутствующие эксперты обсудили с участниками факторы и условия, которые притягивают и удерживают молодежь на государственной службе, влияют успех и эффективность работы, справляться с вызовами современности. Им рассказали, как справляться со страхами и не терять мотивацию, о важности понимания своей цели и миссии как профессионала.

Вторая сессия, спикером которой выступил помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, была посвящена лидерским навыкам, правильной организации работы, адаптации к изменениям в рабочей среде и управлении командой. Впереди участников сессии ждут два насыщенных дня — лекции, встречи, квизы и различные мастер-классы.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.