В Татарстане стартовала серия онлайн-уроков по финансовой грамотности

Весенняя онлайн-сессия по финансовой грамотности для учащихся школ, колледжей и детских домов стартовала в Татарстане. Планируется, что она продлится до 22 апреля текущего года, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Занятия пройдут по 18 различным темам. Онлайн-уроки позволят узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты.

Вести занятия будут эксперты Банка России и представители финансовых организаций. Уроки проходят по будням до 19.00 по московскому времени. Длительность одной лекции составляет 45 минут.

Принять участие в занятии можно как группой, так и индивидуально. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в уроке. Чтобы прослушать его из дома, учащимся необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что онлайн-уроки по финансовой грамотности в 2021 году собрали 344 тыс. учащихся из Татарстана.