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Ру Тат
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Экономика
29 ноября 2022  13:12

В Татарстане стартовала промышленная ипотека

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В Татарстане стартовала программа промышленной ипотеки, которая поможет загрузить индустриальные парки и построить там необходимую инфраструктур. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Всего заявки на сегодняшний день принимают 13 банков. Программа предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% для иных заемщиков.

Полученные средства в размере до 500 млн рублей можно направить на покупку недвижимости для промышленного производства.

 

#промышленная площадка #Ипотека #Татарстан
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