В Татарстане стартовала промышленная ипотека

В Татарстане стартовала программа промышленной ипотеки, которая поможет загрузить индустриальные парки и построить там необходимую инфраструктур. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Всего заявки на сегодняшний день принимают 13 банков. Программа предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% для иных заемщиков.

Полученные средства в размере до 500 млн рублей можно направить на покупку недвижимости для промышленного производства.