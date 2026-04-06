В Татарстане стартовала программа «Проводники смыслов. Новый маршрут»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане официально стартовала программа «Проводники смыслов. Новый маршрут», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Инициатива нацелена на вовлечение молодых людей в систему молодежной политики и формирование осознанного участия в общественно значимых проектах.

По замыслу организаторов, программа объединит школьников, студентов колледжей и вузов, помогая им не только познакомиться с возможностями, которые предоставляет государство, но и включиться в различные проекты и инициативы. Выстроить понятный и доступный маршрут развития для каждого молодого человека – ее основная задача, заявили в министерстве.

Первым «проводником смыслов» стал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Он рассказал, что в рамках программы запланированы образовательные мероприятия, встречи, диалоговые площадки и практические форматы, которые помогут молодежи раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и реализовать собственные идеи.

По его словам, особое внимание будет уделено формированию ценностных ориентиров, развитию гражданской позиции и укреплению региональной идентичности. Проект также станет площадкой для обмена опытом и формирования сообщества активной молодежи, готовой участвовать в развитии республики и страны.

Следить за расписанием следующих встреч программы можно в официальном канале в мессенджере MAX, добавили в ведомстве.