В Татарстане стартовала программа по обучению чиновников механизмам ГЧП

Фото: пресс-служба АИР РТ

Более ста сотрудников органов власти Татарстана стали участниками программы повышения квалификации, им предстоит освоить практическое применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Она организована Агентством инвестиционного развития РТ Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, сообщает пресс-служба ведомства.

После теоретического блока слушатели должны пройти командную работу в рамках практического модуля по структурированию проектов ГЧП — от выбора формы реализации проекта до его запуска. Они изучат особенности применения концессионных, ГЧП- и МЧП-соглашений, а также офсетных контрактов.

«В сфере государственно-частного партнерства нам не хватает публичной инициативы, которая обеспечила бы грамотное социальное планирование, в итоге получается, что делаем только то, что предлагает инвестор. А мы должны сами определять актуальные сферы, упаковывать проекты и структурировать их», — подчеркнула напутствовавшая участников обучающей программы руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

По мнению главы агентства, с помощью предпринимателей можно решать задачи государственного уровня. «Очень хочется по результатам практического обучения увидеть именно проекты публичной инициативы, которые можно будет предлагать инвесторам», — заметила в связи с этим она.

Среди интересных проектов Минуллина упомянула «Нижнекамские термы». Проект сопровождало возглавляемое ею агентство инвестиционного развития, он был одобрен на Инвестиционном совете РТ в 2018 году. «<…> популярность этого вида отдыха сегодня выросла так, что в Нижнекамск едут на выходные семьи со всех концов республики и из других регионов», — пояснила она.

В этом году Татарстан занял четвертое место среди регионов в рейтинге развития государственно-частного партнерства. По сравнению с 2021-м республика поднялась на две позиции с 6-го места (до этого она занимала лишь 67-е место).

Сейчас в регионе насчитывается 130 действующих концессионных соглашений, а также одно соглашение о МЧП с общим объемом инвестиций в 93,3 млрд рублей. Двенадцать из них относятся к региональному уровню, 119, в том числе одно о МЧП, — к муниципальному. Из числа последних 109 имеют отношение к сфере ЖКХ.

Самый крупный реализуемый в Татарстане проект с применением механизма ГЧП — это концессионное соглашение в составе платной автомобильной дороги Шали (трасса М7) — Бавлы (трасса М5). Оно было подписано 11 января 2022 года, общая сумма инвестиций достигает 82,4 млрд рублей.