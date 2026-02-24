В Татарстане стартовала подготовка к конкурсу театральных коллективов «Идел-йорт»

Республиканский этап XXVI Межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова начнется с 1 апреля. Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане, сообщает Министерство культуры РТ.

Участие в конкурсе могут принять театральные коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив», а также студии, работающие на базе культурно-досуговых учреждений муниципальных образований республики. Государственные и муниципальные театры к участию не допускаются.

Проект соответствует целям федеральных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (нацпроект «Семья») и «Молодёжь и дети».

С 1 июня по 30 июля пройдет заочный отбор спектаклей по видеозаписям. Очные просмотры в рамках зональных туров состоятся с 3 сентября по 13 октября. Финалисты выступят с 1 ноября по 1 декабря. Завершится конкурс в Казани торжественной церемонией награждения и показом спектакля – обладателя Гран-при.

Тематика конкурсных работ посвящена героизму и мужеству, жизни в тылу, семейным историям, современным защитникам Отечества, мирной жизни после войны, братству народов, а также духовному наследию Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая.