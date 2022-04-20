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Общество
20 апреля 2022  12:58
Егор Никитин

Президент Татарстана примет очное участие в акции «Бессмертный полк»

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В республике уже идет подготовка к акции «Бессмертный полк» в живом, очном формате. Планируется, что участие в мероприятии примет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Подготовка идет. Также федеральный оргкомитет сделал объявление, что в этом году акция будет в очном формате. Все, что необходимо для ее организации, у нас уже ведется», – отметила Галимова.

Участие в «Бессмертном полку» примет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Для него эта акция носит особый характер, она связана с его семьей, добавила представитель Казанского Кремля.

«Для него и его семьи — это важная миссия. Ежегодно он выходит на эту акцию с портретом своего дяди, его сопровождает сын. Это очень символичное и важное для них событие. Поэтому, безусловно, он будет принимать участие», – резюмировала Лилия Галимова. 
 

#лилия галимова #Рустам Минниханов #бессмертный полк #9 мая
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