Президент Татарстана примет очное участие в акции «Бессмертный полк»

В республике уже идет подготовка к акции «Бессмертный полк» в живом, очном формате. Планируется, что участие в мероприятии примет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Подготовка идет. Также федеральный оргкомитет сделал объявление, что в этом году акция будет в очном формате. Все, что необходимо для ее организации, у нас уже ведется», – отметила Галимова.

Участие в «Бессмертном полку» примет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Для него эта акция носит особый характер, она связана с его семьей, добавила представитель Казанского Кремля.

«Для него и его семьи — это важная миссия. Ежегодно он выходит на эту акцию с портретом своего дяди, его сопровождает сын. Это очень символичное и важное для них событие. Поэтому, безусловно, он будет принимать участие», – резюмировала Лилия Галимова.

