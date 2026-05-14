В Татарстане стартовала образовательная программа проекта «Хранители Голубых озер», направленная на изучение и сохранение территории государственного природного заказника «Голубые озера». Принять участие в проекте смогут все желающие старше 18 лет.

Программу разработала Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана при поддержке Президентского фонда природы. Проект предполагает подготовку кадрового резерва для работы с особо охраняемыми природными территориями республики.

Участников ждут лекции, практические занятия, мониторинг редких видов животных и растений, обучение экопросвещению, тропостроению и природоохранной деятельности. Обучение пройдет в онлайн– и офлайн-форматах с выездами на территорию заказника.

В рамках программы предусмотрены шесть образовательных курсов по трем направлениям – экопросвещение, природоохрана и тропостроение. Занятия проведут специалисты Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, Госкомитета Татарстана по биоресурсам, Дирекции парков и скверов Казани, а также эксперты в сфере экологии и туризма.

С мая по июнь 2026 года участники пройдут обучение и итоговое тестирование, а с июля 2026-го по июль 2027 года будут участвовать в реализации природоохранных мероприятий на территории Голубых озер.

Проект также предусматривает систему развития участников – от базового уровня «Хранитель» до включения в кадровый резерв Татарстана для работы с особо охраняемыми природными территориями.

Организаторы отмечают, что программа позволит участникам не только получить практические навыки, но и внести личный вклад в сохранение уникальной природной территории республики.

Для вступления в сообщество необходимо заполнить заявку на сайте.